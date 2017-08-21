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В Копейске нашли полкило "белого китайца"Сегодня в 13:50

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Убивающего мгновенно.

Полицейские изъяли у жительницы Копейска 524,4 грамма карфентанила, также известного как "белый китаец".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 46-летняя женщина распространяла "синтетику" через закладки. В отношении ранее судимой за сбыт наркотиков копейчанки возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Карфентанил по воздействию в 10 000 раз сильнее героина. При передозировке наступает мгновенная смерть. С начала 2017 года на Южном Урале от "белого китайца" умерло около 100 человек.

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