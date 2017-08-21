С объемом 370 тонн водки.

В суд направлено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Перми, который организовал подпольный алкогольный цех.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина действовал в составе ОПГ. Всего злоумышленники произвели около 370 тысяч литров водки. Деятельность группы была пресечена в марте 2016 года.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство. Расследование дел в отношении его соучастников продолжается.

Следует напомнить, что на прошлой неделе в Березовском ГО ликвидировали нелегальное производство алкоголя. Силовики изъяли около 156 тонн контрафакта.

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