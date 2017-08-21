Им дали от 2 до 2,5 лет.

21 августа 2017 года Свердловский облсуд вынес приговор пятерым воспитанникам Рефтинского спецучилища, признав их виновными в организации и участии в массовых беспорядках. Молодые люди получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Бунт в учреждении, где содержатся малолетние преступники, произошел в конце августа 2016 года. Подростки 15-17 лет уничтожили имущество на 250 тысяч рублей, избили сотрудников спецучилища и сбежали.

За три дня в бега пустились 50 воспитанников. Вскоре их вернули назад.

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