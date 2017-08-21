Ему грозит 2 года.

В Ивдельский горсуд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч.1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 1 января 2010 года в квартире на Пушкина. После застолья обвиняемый попытался выпроводить гостившего у него приятеля. Последний не захотел уходить и напал на хозяина квартиры. Тогда обвиняемый схватил нож и пырнул оппонента 2 раза. На следующий день потерпевший скончался в больнице.

Дело долгое время оставалось нераскрытым.