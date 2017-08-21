На Южном Урале в убийстве новорожденного заподозрили его матьСегодня в 18:02
- Текст
Женщину ищут.
В Карабаше по факту обнаружения тела новорожденного мальчика на свалке возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Мать малыша ищут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Труп младенца обнаружил сторож вечером 18 августа 2017 года. На теле мальчика нет видимых признаков насильственной смерти. Причина гибели выясняется.
По имеющимся данным, ребенка могла привезти вместе с мусором машина из Миасса.
Ранее по теме:
На свалке в Карабаше нашли труп новорожденного
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:06
Компенсации за задержки чартеров вырастут в разы
Как и другие выплаты авиаторов.Сегодня в 19:55
В Нижнем Тагиле пенсионер упал в колодец
Мужчина получил тяжелые травмы.Сегодня в 19:37
"Светояр" барда Новикова объявлен банкротом
За долги свыше 103,8 миллиона рублей.Сегодня в 19:11
Долгострой в Кольцово "сдвинули" на август
И обещают достроить до конца года.Сегодня в 18:54
В День знаний свердловские школы "окружат" 4000 полицейских
С раннего утра.Сегодня в 18:31
Юный пермяк утонул в реке Ирень
Проводится доследственная проверка.Сегодня в 18:11
Визовые санкции США "зарежут" российский "Аэрофлот"
На трансатлантике.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге вспыхнула новая голодовка пайщиков
Теперь "Новый Уктус".Сегодня в 18:02
На Южном Урале в убийстве новорожденного заподозрили его мать
Женщину ищут.Сегодня в 18:00
В Екатеринбурге мужчина утонул в пруду
Его искали с ночи.Сегодня в 17:59
Ростов-на-Дону горит уличными масштабами
Огонь охватил свыше 5 тысяч гектаров.Сегодня в 17:57
Куйвашев сходил в лабораторию будущего
И заказал принтеры.Сегодня в 17:57
"АльфаСтрахование" выплатила за угнанные Porsche почти 17 миллионов
Они стали самыми дорогостоящими машинами.Сегодня в 17:15
"Уральские авиалинии" отвезут питерцев на "остров вечной весны"
В Испанию.Сегодня в 17:10
Правительство России пустит земли в оборот
Для строительства жилья.
Главные новости
- Сегодня в 15:05Патриарх Кирилл впервые прибудет в Зауралье
- Сегодня в 15:00Зачинщики бунта в Рефтинском спецучилище отделались "условкой"
- Сегодня в 14:51"Урал" собирает ничейный мёд
- Сегодня в 14:44В Екатеринбурге прекращают выдачу виз США
- Сегодня в 13:49Свердловская область прощается с ХК "Автомобилист"
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".