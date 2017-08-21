Женщину ищут.

В Карабаше по факту обнаружения тела новорожденного мальчика на свалке возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Мать малыша ищут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Труп младенца обнаружил сторож вечером 18 августа 2017 года. На теле мальчика нет видимых признаков насильственной смерти. Причина гибели выясняется.

По имеющимся данным, ребенка могла привезти вместе с мусором машина из Миасса.

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