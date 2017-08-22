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В Екатеринбурге напали на ювелирный магазин с ножом и молоткомСегодня в 08:40

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Тяжело ранен охранник.

Вечером 21 августа 2017 года в Екатеринбурге пятеро мужчин напали на ювелирный магазин "Голдис", расположенный на Пехотинцев, 5.

Злоумышленники ворвались в помещение с ножом и молотком. Работники торговой точки оказали им сопротивление. Нападавшие не смогли вынести драгоценности, однако тяжело ранили охранника. Он был госпитализирован.

Как сообщили источники "Уралинформбюро", подозреваемых задержали спустя некоторое время на трассе Екатеринбург - Пермь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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