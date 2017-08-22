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В Югре умер пострадавший при пожаре на Ван-Еганском месторожденииСегодня в 12:14

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В больнице остаются 7 человек.

Один из сотрудников ООО "Интегра-бурение", пострадавших при пожаре на Ван-Еганском месторождении, скончался в больнице. Как рассказали "Уралинформбюро" в официальном штабе правительства Югры, два человека находятся в медучреждении в состоянии средней степени тяжести, состояние еще пятерых оценивается как удовлетворительное.

ЧП на месторождении случилось вечером 10 августа 2017 года. Во время буровых работ произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием. Ожоги получили граждане Украины. Пожар тушили в течение нескольких дней.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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