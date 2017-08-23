В особо крупном размере.

Режиссер Кирилл Серебренников 22 августа 2017 года задержан по подозрению в организации хищения порядка 68 миллионов рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте СКР, передает "Уралинформбюро".

По данным ведомства, деньги выделялись в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие квалифицирует действия худрука московского театра "Гоголь-центр" по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ближайшее время Серебренникову будет предъявлено обвинение. Мерой пресечения может стать арест или домашний арест.

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