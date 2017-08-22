×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в нападении на ювелирный магазинСегодня в 13:54

  • Текст

Им грозит 10 лет.

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин "Голдис" на Пехотинцев. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Преступление было совершено вечером 21 августа 2017 года. Двое злоумышленников ворвались в магазин с ножом, молотком и пистолетом. Сотрудники торговой точки оказали им сопротивление. В ходе нападения был тяжело ранен один из охранников. Драгоценности нападавшие вынести не смогли, но успели скрыться до приезда полицейских. Их задержали спустя некоторое время на трассе Екатеринбург - Пермь.

Нападавшими оказались жители Пермского края 26 и 27 лет. Младший из них был неоднократно судим за имущественные преступления. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений и просят всех, кто мог пострадать от их действий, позвонить по телефонам: (343)356-42-11 или 02.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге напали на ювелирный магазин с ножом и молотком

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×