Им грозит 10 лет.

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин "Голдис" на Пехотинцев. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Преступление было совершено вечером 21 августа 2017 года. Двое злоумышленников ворвались в магазин с ножом, молотком и пистолетом. Сотрудники торговой точки оказали им сопротивление. В ходе нападения был тяжело ранен один из охранников. Драгоценности нападавшие вынести не смогли, но успели скрыться до приезда полицейских. Их задержали спустя некоторое время на трассе Екатеринбург - Пермь.

Нападавшими оказались жители Пермского края 26 и 27 лет. Младший из них был неоднократно судим за имущественные преступления. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений и просят всех, кто мог пострадать от их действий, позвонить по телефонам: (343)356-42-11 или 02.

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