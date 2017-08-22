Возбуждено дело.

В Березовском экс-полицейский обстрелял 30-летнего гражданина Таджикистана. Инцидент произошел еще 1 июля 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Пострадавший обратился в больницу с сотрясением мозга и пулевым ранением головы. Он пояснил, что получил травмы в ходе конфликта с неизвестным в районе остановки Максима Горького.

"По факту были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых был задержан полицейский 1979 года рождения. В настоящее время он уволен из органов внутренних дел. В отношении его руководителей, начиная от непосредственного командира и заканчивая начальником отдела полиции Березовского, проводится проверка. Будут устанавливаться все обстоятельства и условия, способствующие данному ЧП. Также будет дана принципиальная оценка руководству этого подразделения по линии профилактической и воспитательной работы с личным составом", - прокомментировала "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области добавил, что бывшему силовику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.