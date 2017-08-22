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Предполагаемому убийце 10-летней пермячки грозит пожизненноеСегодня в 18:08

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Такое наказание требует прокурор.

22 августа 2017 года в Пермском краевом суде прошли прения сторон по делу 46-летнего рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней школьницы. Прокурор просил отправить мужчину в колонию особого режима до конца жизни, пишут местные СМИ.

Оглашение приговора намечено на 25 августа.

Как ранее писало "Уралинформбюро", преступление было совершено 2 марта в Перми. Водитель одной из служб такси похитил девочку, шедшую с занятий домой. Он затолкал ее в машину и вывез в безлюдное место. Там он изнасиловал и убил ребенка, а тело закопал в снегу. Его задержали на следующий день.

Медики обнаружили у злоумышленника психические расстройства, но тем не менее признали его вменяемым. Известно, что ранее он провел 15 лет за решеткой за изнасилование ребенка. Пермяк полностью признал свою вину и раскаялся.

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