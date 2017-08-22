С ним проходят двое подельников.

22 августа 2017 года заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по делу бывшего высокопоставленного полицейского ГУ МВД по Свердловской области Максима Касаткина, а также двух его сообщников. Троица обвиняется в мошенничестве, покушении на мошенничество и покушении на посредничество во взяточничестве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по УрФО.

По данным следствия, с июля 2015 по август 2016 года замначальника отдела по выявлению налоговых преступлений в сфере строительства и транспорта УЭБиПК похитил деньги руководителей трех коммерческих фирм, в отношении которых проводились проверки. Касаткин привлек знакомого, который через посредника пообещал оградить предпринимателей от проверок за вознаграждение.

Деньги передавались непосредственно бывшему силовику. В августе соучастников задержали после получения 2 миллионов рублей от директора частной фирмы.

В ближайшее время дело будет направлено в Верх-Исетский райсуд Екатернибурга.

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