Ему привезли 20 тонн крошки.

В Кудымкарском районе (Пермский край) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС. 27-летнего мужчину подозревают в получении взятки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 24 июля 2017 года подозреваемый патрулировал ремонтируемые улицы в Кудымкаре. Он заметил участок, на котором не были выставлены соответствующие знаки. Мужчина потребовал у подрядчика 20 тонн асфальтовой крошки за то, чтобы не составлять административный протокол.

На следующий день инспектору привезли асфальт на сумму 12 500 рублей. Услуги по транспортировке составили 3 200 рублей. Таким образом, сумма взятки оценивается в 15 700 рублей. Однако полицейский не сдержал слово и привлек подрядчика к ответственности. После чего тот и сообщил о даче взятки в следственный отдел.

По итогам служебной проверки подозреваемого уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.