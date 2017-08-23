У которого он гостил.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Кургана, обвиняемого в избиении человека до смерти. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Преступление было совершено в январе 2017 года в 3-м микрорайоне города. Обвиняемый выпивал у приятеля. Во время застолья мужчины поссорились, и гость жестоко избил хозяина. Потерпевший скончался в больнице.