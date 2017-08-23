"Целительницу" взяли под стражу.

Полицейские Челябинска задержали женщину, которая "сняла порчу" с одной семьи на 10 миллионов рублей. В декабре 2016 года нигде не работающая ранее судимая "целительница" в течение нескольких дней проводила в квартире челябинки "обряды" в отношении ее родственников. Между делом "знахарка" похитила у клиентки деньги и дорогие украшения.

После этого она уехала из столицы Южного Урала в другую область.

В настоящее время женщина заключена под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Возможных жертв подозреваемой просят обращаться в дежурную часть городского УМВД по телефону (351) 267-77-04.