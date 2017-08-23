Поужинает в тюрьме.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 40-летнему жителю Нижнего Тагила. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 18 июля 2017 года в общежитии на Ленинградском проспекте. Пьяный обвиняемый потребовал ужин у сожительницы, но она отказалась готовить. Тогда тагильчанин в порыве ярости избил и задушил женщину. Осознав, что натворил, он обратился за помощью к соседям.

Мужчина раскаялся в содеянном. Он находится под стражей.