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Нижегородец устроил резню на ГАЗеСегодня в 13:09

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Погибли 3 человека.

Утром 23 августа 2017 года на территории Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде 41-летний мужчина изрезал пятерых сотрудников предприятия. Три человека скончались, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По одной из версий, нападавший набросился с ножом на своих руководителей после того, как ему сообщили об увольнении. Коллеги мужчины рассказали местным СМИ, что он служил в горячей точке и был очень вспыльчив.

Однако в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области сообщили "Уралинформбюро", что преступление было совершено на почве ревности. При задержании злоумышленник оказал сопротивление. Полицейские ранили его. Мужчину доставили в больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следует напомнить, что 19 августа 2017 года в Сургуте 19-летний Артур Гаджиев ранил ножом 7 прохожих. Спустя некоторое время его ликвидировали полицейские. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Однако силовики официально не подтверждают версию теракта.

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