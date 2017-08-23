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В правительстве Югры не нашли сотрудников под "уголовкой"Сегодня в 18:46

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Журналисты "обознались".

Сообщения о задержании сотрудников департамента недропользования и природных ресурсов Югры оказались "уткой". Так прокомментировал появившиеся в ряде СМИ публикации департамент общественных и внешних связей округа, передает "Уралинформбюро".

"Распространенные в некоторых средствах массовой информации сведения о том, что несколько сотрудников департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры задержаны и стали фигурантами уголовного дела по факту мошеннических действий и злоупотребления должностными полномочиями не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как пояснили "Уралинформбюро" в окружном СУ СКР, сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 и ч.4 ст.159 УК РФ) при исполнении договора о выпуске мальков сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна. По нему действительно проходят чиновники, но не из правительства региона.

В частности, под домашним арестом сидит сотрудник Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Ему, как и исполнителю договора - индивидуальному предпринимателю, предъявлено обвинение.

В числе подозреваемых значится и директор БУ "Природного парка "Самаровский чугас". Он задержан, однако "претензии следственных органов к данному фигуранту не связаны с исполнением им обязанностей в бюджетном учреждении", уточняют следователи.

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