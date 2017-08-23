В счет неуплаченных налогов.

Суд вынес приговор бывшему директору Нижнетагильского котельно-радиаторного завода (НТКРЗ), признав его виновным в сокрытии 38 миллионов рублей (ст.199.2 УК РФ). Мужчину оштрафовали на 200 тысяч и взыскали с него всю неуплаченную сумму налогов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, с сентября по октябрь 2015 года подсудимый, зная о налоговой задолженности предприятия, скрыл деньги завода. В частности, он дал указание рассчитаться с кредиторами напрямую, минуя расчетные счета. Из-за этого банки не могли принудительно взыскать недоимки по налогам.

Подсудимый вины не признал.