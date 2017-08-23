Отложив заседание на октябрь.

Свердловский облсуд отложил до 2 октября 2017 года рассмотрение апелляции на приговор экс-начальнику невьянской ИК-46 Илье Чикину и трем сотрудникам колонии, осужденным за гибель заключенного.

"Это связано с тем, что назначен ряд экспертиз", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Невьянский горсуд в марте 2017 года приговорил бывшего начальника ИК-46 к 13,5 года колонии строгого режима. Его зам Алексей Николаев и бывший начальник отдела безопасности Евгений Панов получили по 13 лет, а бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности Дмитрий Усов - 7,5 лет.

Установлено, что в июле 2015 года Николаев, Панов и Усов пристегнули одного из заключенных наручниками к решетке у входа в камеру. Зэка пинали, били кулаками и свернутым в рулон одеялом. А спустя пару дней Чикин ударил его в область сердце. Вскоре пострадавший скончался в больнице.

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