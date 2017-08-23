И попала под "уголовку".

Проректор Тюменского государственного индустриального университета Елена Романюта предстанет перед судом. Ей вменяется злоупотребление должностными полномочиями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре 2015 года в Тюмени архитектурно-строительный и нефтегазовый университеты объединили в государственный индустриальный университет. При этом часть сотрудников ТюмГАСУ были уволены, а затем приняты в индустриальный университет. По закону они должны были получить выплаты за неиспользованный отпуск, но денег так и не увидели.

По данным следствия, Елена Романюта предложила работникам вуза подписать платежную ведомость, хотя фактически компенсацию люди не получили. Тем самым обвиняемая хотела показать эффективность своей работы и пополнить бюджет учебного заведения. Сотрудники, не желая портить отношения с руководством на новом месте работы, с предложением Романюты согласились и поставили подписи.

"Полученные лишь на бумаге более 2 миллионов 122 тысяч рублей по инициативе обвиняемой были зачислены на лицевой счет университета в качестве пожертвования", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.