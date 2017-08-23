Домашний.

Басманный суд Москвы отправил художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под домашний арест на два месяца - до 19 октября 2017 года. Защита режиссера просила отпустить его под залог в размере вменяемого ущерба, сообщают федеральные СМИ.

22 августа 2017 года Кирилл Серебренников был задержан по подозрению в организации хищения порядка 68 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро". По данным следствия, деньги выделялись в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

СКР квалифицирует действия худрука московского театра "Гоголь-центр" по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою причастность к хищениям режиссер отрицает.

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