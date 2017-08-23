Предполагаемый убийца объявлен в розыск.

В ночь на 22 августа 2017 года пермяки заметили в реке в микрорайоне Гайва труп женщины. Они вызвали на место спасателей. Когда тело извлекли, оказалось, что на нем есть ножевые ранения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью, погибшая - 35-летняя местная жительница. Установлен ее предполагаемый убийца. Он объявлен в розыск.