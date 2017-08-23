Женщине стало плохо после укола.

В Югре следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки в кабинете у стоматолога. Речь идет о ст. 109 УК РФ (Причинении смерти по неосторожности), пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

Трагедия произошла 21 августа 2017 года в поселке Кедровом. Местная жительница обратилась к врачу с жалобой на острую зубную боль. Ей поставили укол, после чего женщине резко стало плохо, и она скончалась.

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