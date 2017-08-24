Похитившего сына.

В Лос-Анджелесе полицейские застрелили 48-летнего Константина Морозова, подозреваемого в убийстве жены Натальи и похищении сына Даниила.

По версии правоохранителей, преступление было совершено 21 августа. Как пишет газета Los Angeles Times, на следующий день Морозова заметили покидающим дом своих знакомых. Рядом с ним был ребенок.

Издание не сообщает, почему полицейские приняли решение открыть стрельбу. Известно, что россиянин был вооружен, передает "Уралинформбюро".