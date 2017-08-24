Под предлогом воспитания.

Суд вынес приговор 28-летней жительнице Лысьвы, признав ее виновной в истязании 10-летнего сына. Женщина проведет в колонии общего режима 3 года 1 месяц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что с сентября 2016 по январь 2017 года подсудимая систематически избивала ребенка под предлогом воспитания.