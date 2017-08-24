Во время пьянки.

В Половинском районе по подозрению в убийстве задержали 27-летнего местного жителя.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в ночь на 23 августа 2017 года в деревне Марай. Молодой человек выпивал с приятелем у себя дома. Во время застолья собутыльники поругались, и хозяин жестоко избил гостя. Потерпевший скончался по дороге в больницу.

В настоящее время злоумышленнику предъявили обвинение. Решается вопрос о его аресте.

Следует отметить, что ранее мужчина был неоднократно судим за преступления против личности.