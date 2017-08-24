Ее мать собираются лишить родительских прав.

В Кизильском районе на 9-летнюю девочку напал педофил. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 21 августа 2017 года. Школьница с подругой возвращались с прогулки. Ее схватил незнакомый мужчина и затащил в заброшенное здание.

Подруга позвала на помощь. Полицейские успели вовремя схватить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста. Сейчас мужчина находится под стражей.

В 2016 году девочка уже становилась жертвой педофила. В связи с этим органы опеки готовят документы для лишения матери родительских прав.