×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале 9-летняя девочка дважды пострадала от педофилаСегодня в 15:11

Ее мать собираются лишить родительских прав.

В Кизильском районе на 9-летнюю девочку напал педофил. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 21 августа 2017 года. Школьница с подругой возвращались с прогулки. Ее схватил незнакомый мужчина и затащил в заброшенное здание.

Подруга позвала на помощь. Полицейские успели вовремя схватить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста. Сейчас мужчина находится под стражей.

В 2016 году девочка уже становилась жертвой педофила. В связи с этим органы опеки готовят документы для лишения матери родительских прав.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
?? Сегодня в 16:20

А мать чем виновата, если педофилы по улицам расхаживают?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×