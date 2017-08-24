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Тагильчанин зарезал пожилую покупательницуСегодня в 17:09

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И ранил ее супруга.

В Нижнем Тагиле задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 74-летней женщины и тяжелом ранении ее 79-летнего супруга.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 22 августа 2017 года сотрудник торговой компании пришел к пенсионерам с кухонной утварью. Увидев, что у них есть деньги, молодой человек вернулся на следующий день. По версии сыщиков, супруги заметили, что незваный гость взял кошелек, и подняли крик. Испугавшись, он нанес им несколько ножевых ранений и скрылся. При этом он оставил на месте преступления сумку с товаром.

Сам подозреваемый утверждает, что хозяева начали его оскорблять, и якобы поэтому он схватился за нож.

Следует отметить, что молодой человек устроился в торговую фирму по вымышленным данным. Ранее он был трижды судим за имущественные преступления.

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