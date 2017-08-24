Глава Кетовского района обжаловал приговорСегодня в 16:58
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Его оштрафовали на 3,5 миллиона.
Глава Кетовского района Александр Носков, осужденный за злоупотребление полномочиями и взяточничестве, обжаловал приговор. Апелляции также подали его адвокаты и гособвинитель, сообщили "Уралинформбюро" в райсуде.
Установлено, что Носков проворачивал земельные аферы с марта 2013 по июль 2014 года. На тот момент он занимал должность главы Кетовского сельсовета. В частности, чиновник помог знакомому получить 3 участка площадью 4 гектара. За землю ему передали в общей сложности 300 тысяч рублей.
Приятель Носкова получил за 50 тысяч рублей наделы на 4 миллиона. Низкую стоимость продажи объясняли тем, что там будет осуществляться рекреационная деятельность, сельхозпроизводство и будет размещен питомник декоративных культур. Однако впоследствии мужчина изменил назначение участков, размежевал их и продал по реальным ценам под дачи.
14 августа 2017 года Кетовский райсуд оштрафовал Носкова на 3,5 миллиона рублей. Кроме того, ему запретили занимать руководящие должности сроком на 4 года.
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