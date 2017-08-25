×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд вынес приговор за ожоги ребенка в интернате на Ляпустина24 августа в 19:19

  • Текст

Экс-санитарка виновна.

Мировой судья Чкаловского района Екатеринбурга признал бывшую санитарку интерната на Ляпустина виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Александру Симонову приговорили к году ограничения свободы. Кроме того, она заплатила 70 000 рублей бабушке пострадавшего ребенка в качестве компенсации морального вреда.

Стоит напомнить, в январе 2017 года сотрудница детского дома-интерната для умственно отсталых детей мыла одного из воспитанников. У ребенка тяжелые заболевания, из-за которых он не может двигаться и говорить. Санитарка не проверила температуру воды. Как оказалось, она полила мальчика кипятком. Ребенок получил ожоги 2 степени 35% тела.

Екатеринбургский интернат получил дурную славу после ряда ЧП. В 2014 году санитара учреждения обвинили в истязании детей. Еще одна сотрудница уже осуждена за аналогичное деяние. В конце 2015 года 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика. В январе 2016 года во время купания по недосмотру персонала утонула 8-летняя девочка.

Ранее по теме:
Воспитаннику скандального интерната на Ляпустина обожгли 35% тела

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×