Экс-санитарка виновна.

Мировой судья Чкаловского района Екатеринбурга признал бывшую санитарку интерната на Ляпустина виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Александру Симонову приговорили к году ограничения свободы. Кроме того, она заплатила 70 000 рублей бабушке пострадавшего ребенка в качестве компенсации морального вреда.

Стоит напомнить, в январе 2017 года сотрудница детского дома-интерната для умственно отсталых детей мыла одного из воспитанников. У ребенка тяжелые заболевания, из-за которых он не может двигаться и говорить. Санитарка не проверила температуру воды. Как оказалось, она полила мальчика кипятком. Ребенок получил ожоги 2 степени 35% тела.

Екатеринбургский интернат получил дурную славу после ряда ЧП. В 2014 году санитара учреждения обвинили в истязании детей. Еще одна сотрудница уже осуждена за аналогичное деяние. В конце 2015 года 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика. В январе 2016 года во время купания по недосмотру персонала утонула 8-летняя девочка.

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