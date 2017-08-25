За пособничество терроризму.

В связи с нападением на сургутян задержаны как минимум 10 человек. Двоим из них уже предъявлено обвинение за пособничество терроризму. Оба – уроженцы Дагестана, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на члена местной мусульманской общины.

Получить комментарий от мусульманской диаспоры на данный момент не удалось.

Нападения на прохожих в Сургуте произошло 19 августа. 19-летний Артур Гаджиев бросался на людей с ножом. При попытке задержания его застрелили. Жертвами Гаджиева стали семь человек. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии. Ответственность за нападение взяла на себе запрещенная в России организация "Исламское государство". Однако российские правоохранительные органы до сих пор не подтвердили эту информацию. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушении на убийство", передает "Уралинформбюро".

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