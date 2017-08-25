×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


СМИ сообщают о 10 задержанных после резни в Сургуте24 августа в 19:35

  • Текст

За пособничество терроризму.

В связи с нападением на сургутян задержаны как минимум 10 человек. Двоим из них уже предъявлено обвинение за пособничество терроризму. Оба – уроженцы Дагестана, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на члена местной мусульманской общины.

Получить комментарий от мусульманской диаспоры на данный момент не удалось.

Нападения на прохожих в Сургуте произошло 19 августа. 19-летний Артур Гаджиев бросался на людей с ножом. При попытке задержания его застрелили. Жертвами Гаджиева стали семь человек. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии. Ответственность за нападение взяла на себе запрещенная в России организация "Исламское государство". Однако российские правоохранительные органы до сих пор не подтвердили эту информацию. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушении на убийство", передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
В Сургуте неизвестный с ножом ранил семерых прохожих

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×