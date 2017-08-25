Ради наживы.

Тюменский облсуд вынес приговор 32-летнему жителю Казанского района, признав его виновным в разбойном нападении и убийстве пожилой женщины. Мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 2 октября 2016 года в селе Чирки. Пьяный подсудимый решил сходить за "догоном", но у него закончились деньги. Тогда он через окно влез в дом 82-летней соседки. Пенсионерка проснулась и вышла на шум. Тогда мужчина задушил ее и 12 раз ударил ножом.

Злоумышленник скрылся, прихватив 3000 рублей, сотовый телефон, сумку, паспорт, бутылку коньяка и бутылку водки. Его задержали в тот же день в Ишиме при попытке кражи.

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