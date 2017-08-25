За хищение 10 миллионов.

Экс-директору "Пермского центра развития предпринимательства" Ирине Чураковой грозит 6 лет лишения свободы. Соответствующее наказание для нее запросило гособвинение.

Как рассказали "Уралиноформбюро" в Ленинском райсуде Перми, бывший руководитель организации обвиняется в присвоении и растрате 10 миллионов рублей. За 2 года Чуракова выдала себе как физическому лицу 19 беспроцентных займов на сумму свыше 5 миллионов рублей и один заем - на 5 миллионов - якобы своему кредитному кооперативу, где была гендиректором.

Нарушения вскрылись после того, как в 2010 году Чуракова покинула занимаемую должность и уехала из страны. Задержать ее удалось в 2016 году на Кипре, в апреле текущего года женщину экстрадировали в Россию.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Оглашение приговора состоится 28 августа 2017 года.