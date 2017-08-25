На два месяца.

В Тюмени на два месяца арестовали водителя КамАЗа, по вине которого в ДТП погибла семья из Омска. Ему уже предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Страшная авария произошла 20 августа 2017 года на трассе Голышманово – Аромашево. Водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу встречной Toyota Platz. В легковушке ехали 70-летний мужчина, 40-летняя женщина, 18-летний юноша и 7-летний ребенок. Все четверо скончались на месте.

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