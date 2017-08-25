Дело направлено на новое рассмотрение.

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор двум братьям из Курганской области, которых обвиняли в убийстве приятеля. Дело направлено на новое рассмотрение в Курганский облсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зауральской прокуратуры.

Преступление было совершено 12 февраля 2016 года в селе Верхнеключевское (Катайский район). Братья 49 и 59 лет выпивали в компании жителя Каменска-Уральского (Свердловская область). По версии следствия, во время застолья разгорелся конфликт, и обвиняемые задушили собутыльника обувным шнурком. Труп они спрятали на мусорной свалке на окраине села.

В мае 2017 года на основании вердикта присяжных Курганский облсуд оправдал мужчин. С приговором не согласился гособвинитель.