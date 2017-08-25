Менее чем через сутки.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали предполагаемого лжеминера гипермаркета "Сима-ленд". 34-летний неработающий ранее судимый мужчина сознался, что сообщил о взрывном устройстве в магазине "из хулиганских побуждений".

В отношении "телефонного террориста" возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщили "Уралинформбюро" отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В 00.30 24 августа неизвестный сообщил в полицию о заложенной в гипермаркете бомбе. Всех сотрудников "Сима-ленда" на несколько часов эвакуировали. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было.

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