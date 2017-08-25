А ведь не десантник!

Москвич Александр Орлов, ударивший журналиста НТВ в прямом эфире, получил полгода исправительных работ. Такой приговор вынес Мировой суд Якиманки, пишет Interfax.

Десятую часть заработка от "трудотерапии" 32-летний москвич будет отдавать в пользу государства.

А.Орлов, который ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, остался доволен приговором и обжаловать его не будет.

Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый признал свою вину и принес потерпевшему Никите Развозжаеву устные и письменные извинения, а также попросил у него прощения.

Пьяный А.Орлов избил журналиста во время прямого включения из московского Парка Горького, где десантники отмечали День ВДВ. Мужчина влез в кадр и после нескольких несвязных слов, сдобренных нецензурной бранью, и обещаний захватить Украину "отоварил" Н.Развозжаева, попросившего не мешать работать, передает "Уралинформбюро".