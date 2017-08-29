Ему грозит 9 лет.

В Белоярский райсуд направлено уголовное дело в отношении 54-летнего екатеринбуржца Игоря Батуева, сбившего насмерть двух девочек в Белоярском ГО. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Трагедия произошла вечером 27 мая 2017 года вблизи Заречного. Девочки 14 и 15 лет гуляли в поле, когда с дороги на них вылетела Honda S-MX. За рулем находился пьяный Батуев. Школьницы погибли на месте.

Автомобилист скрылся. Его задержали в Березовском - он находился у друзей на даче.

Ранее по теме:

Погубивший двух школьниц екатеринбуржец останется в СИЗО