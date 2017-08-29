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В Екатеринбурге под суд пошла банда кибермошенников28 августа в 12:32

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Обобравшая десятки человек.

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении банды мошенников, опустошавших банковские карты граждан. На скамье подсудимых - трое мужчин 27, 28 и 31 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По данным следствия, жертвы мошенничества получали SMS о списании средств. Тех, кто перезванивал, злоумышленники под видом сотрудников банка вынуждали сообщить номер карты и другие данные для доступа к ней. Они не гнушались и маленькими суммами, обирая пенсионеров. Троица спускала деньги на автомобили и недвижимость.

Потерпевшими по делу проходят 62 жителя Санкт-Петербурга, Курской, Липецкой и Смоленской областей - отдаленные регионы преступники выбирали в надежде, что их не будут искать на Среднем Урале. Ущерб оценивается в 600 тысяч рублей.

При обыске в штабе злоумышленников в Белоярском ГО обнаружены компьютеры, сотовые телефоны, более 50 сим-карт, банковские карты, деньги и травматический пистолет "Вальтер" без документов.

По статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации" обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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