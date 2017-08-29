На их счету и другие преступления.

В Югре разыскивают троих жителей Урая, подозреваемых в убийстве, покушении на убийство и похищении.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, преступление было совершено в ночь на 22 августа 2017 года в районе Сухого Бора. Молодой мужчина на глазах у товарищей выстрелил из ружья в двух человек - один из них скончался на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Свидетелями преступления стали трое друзей потерпевших. Одному из них удалось убежать, а девушку и 17-летнего юношу троица увезла из города. Вскоре похищенных обнаружили.

Сейчас следователи ищут 23-летнего Дмитрия Глазырина и 24-летних Власа Лобзова и Александра Харлова. Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, просят позвонить по телефону: (34676) 22-9-66.