×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Троицу молодых югорчан разыскивают по подозрению в убийстве28 августа в 14:38

  • Текст

На их счету и другие преступления.

В Югре разыскивают троих жителей Урая, подозреваемых в убийстве, покушении на убийство и похищении.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, преступление было совершено в ночь на 22 августа 2017 года в районе Сухого Бора. Молодой мужчина на глазах у товарищей выстрелил из ружья в двух человек - один из них скончался на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Свидетелями преступления стали трое друзей потерпевших. Одному из них удалось убежать, а девушку и 17-летнего юношу троица увезла из города. Вскоре похищенных обнаружили.

Сейчас следователи ищут 23-летнего Дмитрия Глазырина и 24-летних Власа Лобзова и Александра Харлова. Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, просят позвонить по телефону: (34676) 22-9-66.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×