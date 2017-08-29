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Суд по делу "пьяного мальчика" перенесли на неделю28 августа в 15:54

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С 28 августа.

Железнодорожный суд Московской области перенес на неделю рассмотрение дела Ольги Алисовой, сбившей насмерть 6-летнего мальчика в Балашихе. Адвокат обвиняемой попросила время для корректировки линии защиты и приглашения необходимых свидетелей. Судья ходатайство удовлетворил. Заседание состоится 4 сентября 2017 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что родители погибшего ребенка предъявили иск на 10 миллионов рублей – в качестве компенсации морального вреда. Позже сторона обвинения эту информацию опровергла. Адвокат семьи, в свою очередь, отметил, что иск готовится, но детали раскрывать не стал.

31-летняя Ольга Алисова, обвиняемая в смертельном наезде на ребенка, заключена под стражу до 30 января 2018 года. Поначалу женщина была отпущена под подписку о невыезде, но нарушила установленные правила, передает "Уралинформбюро".

Трагедия в подмосковной Балашихе разыгралась 23 апреля 2017 года. Ребенок угодил под колеса Hyundai Solaris Алисовой во дворе собственного дома. Дело получило общественный резонанс после того, как экспертиза показала, что в крови ребенка в момент ДТП было 2,7 промилле алкоголя, что эквивалентно пол-литровой бутылке водки. К расследованию подключились главы МВД и СКР.

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