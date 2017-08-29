Среди пострадавших - сотрудник колонии.

В краснотурьинской исправительной колонии строгого режима №3 произошла массовая драка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.ч.1,2 ст.321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении осужденного и в отношении сотрудника места лишения свободы). Рецидивистам грозит до 5 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 25 августа 2017 года несколько осужденных покинули изолированные жилые участки отрядов и отправились в другой сектор на разборки. По пути им попался дежурный сотрудник колонии, избив его, злоумышленники двинулись дальше. Жертвами зачинщиков побоища стали пятеро зэков из другого отряда.

По имеющимся данным, драка возникла из-за бытового конфликта.

"Физическая сила и специальные средства к осужденным, совершившим противоправные действия, не применялись. В ИК-3 оперативно выдвинулась группа руководителей главка. Благодаря действиям администрации колонии к 21.00 ситуация была контролируемая. Начальник ИК-3 провел прием осужденных по личным вопросам", - сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН, добавив, что пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.