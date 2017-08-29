Ограничения свободы.

33-летний житель Шадринска признан виновным в причинении смерти по неосторожности жене и двум маленьким детям. На ближайший год мужчину ограничили в свободе, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Зимой 2015 года хозяин частного дома использовал неисправный газовый водонагреватель, а также заткнул вентиляционное отверстие в стене. В результате в ночь на 26 декабря супруга мужчины и их дети 3 и 2 лет до смерти надышались угарного газа. Глава семьи в это время был на работе.