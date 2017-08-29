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В Перми задержали бомжа-педофила28 августа в 17:22

  • Текст

Его помог найти свидетель.

В Перми задержали 45-летнего бомжа по подозрению в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, преступление было совершено 24 августа 2017 года. На след преступника помог выйти один из свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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