В Челябинске гвардейцы изъяли 2,5 килограмма марихуаны28 августа в 19:07
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У рецидивистов.
За один вечер в разных районах Челябинска были задержаны четыре молодых человека, разгуливавших по улицам с пакетами марихуаны. Все они были ранее судимы и, завидев патруль, пытались скрыться от него.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, в общей сложности у задержанных изъято 2 564 грамма наркотического вещества.
В отношении молодых людей 21, 27, 33 и 35 лет возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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