У рецидивистов.

За один вечер в разных районах Челябинска были задержаны четыре молодых человека, разгуливавших по улицам с пакетами марихуаны. Все они были ранее судимы и, завидев патруль, пытались скрыться от него.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, в общей сложности у задержанных изъято 2 564 грамма наркотического вещества.

В отношении молодых людей 21, 27, 33 и 35 лет возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Им грозит до 10 лет лишения свободы.