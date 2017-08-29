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На Южном Урале закрыли дело против директора "Тургоякского флота"Сегодня в 10:56

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Женщину реабилитировали.

Следователи прекратили уголовное преследование в отношении директора ООО "СК "Тургоякский флот" Татьяны Рауэр (Корниловой). В ее действиях не нашли состава преступления. Суд признал право женщины на реабилитацию, передает "Уралинформбюро".

Как ранее сообщалось, в мае 2015 года Миасский горсуд запретил судоходной компании "Тургоякский флот" использовать для перевозки пассажиров суда "Садко" и "Триумф". Судебные приставы опечатали маломерные суда, а руководитель "Тургоякского флота" получила предупреждение об уголовной ответственности. Но уже через несколько дней печати были сорваны, а озерная флотилия начала возить людей на остров Веры.

В итоге против Рауэр было возбуждено два уголовных дела за неисполнение решений суда о запрете перевозок пассажиров по озеру Тургояк.

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