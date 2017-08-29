Ее тело искали год.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве сотрудницы Россельхозбанка. В ближайшее время материалы будут переданы в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, вечером 5 августа 2016 года 32-летняя Дарья Тягунова ушла из дома после ссоры с сожителем. В тот день она познакомилась с обвиняемым и отправилась к нему домой - на улицу Бардина. Спустя некоторое время хозяин и гостья поссорились. Мужчина расправился с девушкой и вывез ее тело в безлюдное место.

В январе 2017 года было возбуждено уголовное дело об убийстве. 11 июля екатеринбуржца задержали по месту работы. Он во всем сознался и показал, где спрятал труп Дарьи.

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