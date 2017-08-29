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Югорчанина оправдали по делу о гибели 8 подростковСегодня в 13:21

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Сгоревших в бане.

Сургутский райсуд вынес оправдательный приговор владельцу дачи в поселке Феникс города Лянтор, где при пожаре погибли 8 подростков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в инстанции.

Трагедия произошла вечером 5 декабря 2015 года. Подростки отмечали на даче день рождения. Когда друзья были в бане, она загорелась. Пламя отрезало отдыхавшим детям путь на улицу. Погибшим было от 14 до 16 лет.

В ходе расследования выяснилось, что владелец дачи хранил там емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. При этом он периодически сдавал дом несовершеннолетним.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Однако суд не усмотрел в действиях подсудимого состава преступления. Прокуратура намерена обжаловать приговор.

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