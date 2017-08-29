Ребенок утонул.

Суд вынес приговор педагогу одной из школы Лобвы, признав ее виновной в гибели 6-летнего мальчика. Женщине назначили 1 год лишения свободы условно с равным испытательным сроком. Кроме того, она должна заплатить 100 тысяч рублей родственникам ребенка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла прошлым летом. Подсудимая была начальницей смены пришкольного лагеря с дневным пребыванием. 27 июня 2016 года она раньше положенного времени отпустила подопечных домой, не предупредив об этом их родителей. Один из мальчиков отправился купаться на реку Лямпа и утонул.

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